Очільнику «мінкультури ДНР» повідомили про підозру - Офіс генпрокурора

Так званому "міністру культури ДНР" заочно повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що з червня 2015 року і по теперішній час житель тимчасово окупованого Донецька обіймав посади "першого заступника міністра" та "міністра культури ДНР". До його обов’язків належить забезпечення проведення заходів, спрямованих на інтеграцію тимчасово окупованих регіонів Донецької області з РФ та фактичну заборону української культури, мистецтва і кінематографії.

"За його "керівництва" псевдоміністерством під виглядом боротьби з екстремізмом з бібліотечного фонду вилучаються твори українських авторів, публікації проукраїнських громадян, а культурна спадщина Донеччини позиціонується як частина історії Росії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вказують в Офісі генпрокурора, через підконтрольні "міністерству" установи псевдопосадовець сприяє формуванню у місцевих жителів думки про легітимність окупаційної влади та проводить політику злочинної героїзації представників не передбачених законом України збройних формувань.

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури цій особі заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК).

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Служба безпеки України повідомила про підозру "заступнику міністра інформації ДНР", який відповідав за виготовлення та розповсюдження фейків про Україну.