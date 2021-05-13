В українській армії – ще одна смерть від коронавірусу, хворіє 568 осіб

Станом на ранок 13 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 568 осіб, зареєстровано черговий летальний випадок, викликаний ускладненнями від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 13 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 568 осіб. За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання», - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ зареєстровано 88 летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Так, працівник ЗСУ перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Попри проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 112 осіб.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 24 308 осіб.

Крім того, в пресслужбі повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 50 526 осіб отримали першу дозу вакцини, з них 3 256 - військові медики.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 195 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби, 12 травня, виявили 6 813 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівники.

Фото: АрміяInform