ОБСЄ нарахувала за добу 112 порушень «тиші»

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 112 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, на Луганщині зберігалася тиша.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 108/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 12 травня.

"У Донецькій області Місія зареєструвала 112 порушень режиму припинення вогню, зокрема 66 вибухів (65 вибухів невизначеного походження та 1 вибух у повітрі)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, більшість порушень сталися на північ від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), північний захід від Ясинуватої (непідконтрольна урядові, 16 км на північний схід від Донецька), а також північний схід від н. п. Олександрівка (непідконтрольна урядові, 20 км на південний захід від Донецька).

За попередній звітний період, нагадують в СММ на Донеччині було виявлено 200 порушень.

"У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню", - повідомили спостерігачі.

За попередній звітний період на Луганщині було зафіксовано 17 порушень "тиші".

У звіті нагадується, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала в Донецькій і Луганській областях щонайменше 26 136 порушень режиму припинення вогню.

Фото: ОБСЄ