В українській армії за добу — 31 випадок коронавірусу

Станом на 10:00 12 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 620 осіб, 87 осіб померли. За минулу добу зафіксували 31 новий випадок.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Загалом за час пандемії у ЗСУ одужали 24 тис. 236 осіб.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 157 осіб.

Зареєстровано 87-й летальний випадок від ускладнень COVID-19. Працівник ЗСУ перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання. Госпіталізовано 14 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 50 тис. 331 особа отримала 1 дозу вакцини. З них 3 тис. 250 військових медиків.

За минулу добу від COVID-19 щеплені 340 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 11 травня виявили 4 тис. 538 нових випадків COVID-19.