Окупанти вісім разів порушили «тишу» на сході України

Російські окупаційні війська минулої доби 8 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, втрат у лавах ЗСУ немає.

Про це пресслужба ОС повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Протягом минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню», - йдеться у зведенні за добу.

Як зазначається, поблизу Новгородського окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а у районі селища Калинове-Борщувате – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій ЗСУ станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Водяного окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а біля селища Лебединське – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку 12 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.