Під Троїцьким окупанти застосували 120-мм міномети

За минулу добу окупанти один раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як предає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом минулої доби, 9 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

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Станом на 7 годину ранку, 10 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкрив вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед українських військових немає.