У зоні ООС від початку доби зберігається «тиша»

У районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.

Про це у Фейсбуці інформує пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

“В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення ООС та дотримуються режиму припинення вогню.

“У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 145 вибухонебезпечних предметів”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 8 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.