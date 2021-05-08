На Рівненському полігоні випробували імітатор, що навчає знищувати ворожі безпілотники

На Рівненському військовому полігоні уперше у Збройних силах України пройшло успішне випробування імітатора низьколітаючої повітряної цілі Flying Target-1, який допоможе покращити підготовку бійців у боротьбі з ворожими літаками і безпілотниками.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Як зазначили в Міноборони, FT-1 призначений для імітації одиночних і групових цілей у повітряному просторі для тренування підрозділів (розрахунків) протиповітряної оборони та радіолокаційних підрозділів Збройних сил України. Подібні вироби активно використовують в арміях країн-членів НАТО. Це перша вітчизняна продукція такого типу для українського війська, що дає змогу імітувати групову ціль, повітряну атаку двох-трьох ворожих літаків або безпілотних літальних апаратів одночасно.

"Цей комплекс — компактний. Складається з чотирьох захищених кейсів, які вміщують чотири безпілотні літальні апарати — літаки-мішені, переносну станцію управління, стартовий пристрій та антени. Обладнання мобільне та зручне у використанні на будь-якій місцевості та в різних погодних умовах. Він не потребує злітної смуги та може перевозитися будь-яким видом транспорту, зокрема бойовою та спеціальною технікою, на будь-які відстані", — розповів інженер ТОВ «Безпілотні технології» Андрій Олішевський.

Комплекс дає можливість імітувати як одиночні, так і групові цілі противника у процесі підготовки розрахунків систем протиповітряної оборони ЗК «Тунгуска» (2С6), ЗРК «Стріла» (9К35), ЗРК «Бук» (9К37), ЗРК «С-300», ЗРК «Оса» (9К33), ППРУ-1 «Овод» (9С80), ПЗРК «Ігла» (9К38), розрахунків станцій П-18 та П-19.

Крім того, Flying Target-1 допоможе готувати розрахунки ЗУ-23, ЗСУ-23-4 «Шилка» та ЗСУ 2С6 «Тунгуска» шляхом здійснення бойової стрільби по рухомій повітряній цілі — конусу, який може буксирувати будь-який літак-мішень зі складу комплексу.

Керування комплексом здійснює оператор з наземної станції, що дає змогу використовувати різні точки маршруту, виставляти політ низьколітаючої цілі в автоматичному та ручному режимах роботи. Посадка виробу здійснюється парашутним способом, передбачено й можливе приземлення «по-літаковому» в екстрених ситуаціях.

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"Зважаючи, що в районі проведення операції Об’єднаних сил противник активно використовує БПЛА різних типів, які, як правило, проводять повітряну розвідку позицій Збройних сил України на малих висотах, цей комплекс здатний якісно покращити підготовку підрозділів протиповітряної оборони — не тільки під час набуття навичок при відбитті нападу повітряного противника, а й навчити їх розпізнавати повітряні цілі інших типів, включаючи малорозмірні, на різних відстанях і висотах", - зауважили в Міноборони.

Особливість комплексу в тому, що ефективна площа розсіювання літака-мішені змінна й може бути збільшена інструктором під час підготовки розрахунків на початковому етапі та зменшена до мінімальної на завершальному етапі, залежно від набутих практичних навичок розрахунків із засічки цілі. Фінальний етап підготовки може проводитися в режимі бойової стрільби.

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За словами старшого викладача кафедри озброєння ХНУПС підполковника Валерія Воїнова, результати бойової стрільби показали, що конус, який буксирується літаком-мішенню та імітує малорозмірну повітряну ціль, відповідає вимогам імітації справжніх повітряних цілей. Під час стрільб із зенітної самохідної установки «Шилка» збірний екіпаж викладачів Харківського національного університету Повітряних Сил України вразив ціль на відстані близько двох тисяч метрів.