В українській армії - ще два летальні випадки від коронавірусу

Станом на ранок 6 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 1150 осіб. Зареєстрували ще два летальні випадки від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 06 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 1150 осіб. За минулу добу зареєстровано 35 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ЗСУ зареєстровано ще 2 летальних випадки від ускладнень, викликаних хворобою COVID-19. Зокрема, працівники ЗСУ перебували на лікуванні Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону та Київській міській лікарні. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворих погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

В пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 47 279 осіб отримали 1 дозу вакцини, з них 3200 військових медиків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстрували 6 038 випадків зараження коронавірусом. Зафіксовано 374 летальних випадки, госпіталізували 1 849 осіб, одужала 14 351 особа.