В зоні ООС окупанти поранили українського військового

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок ворожого обстрілу український військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Фейсбуці.

“Сьогодні, 5 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем, один український захисник отримав осколкове поранення”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України, повідомили в ОТУ.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська станом на 17.00 5 травня 11 разів відкривали вогонь по позиціям Об’єднаних сил.