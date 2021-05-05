Окупанти 11 разів відкривали вогонь, Водяне обстріляли з важкої артилерії

Російські окупаційні війська станом на 17.00 5 травня 11 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«З початку цієї доби зафіксовано 11 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поблизу Водяного окупанти чотири рази відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 калібру та гранатометів різних систем. Неподалік селищ Новоолександрівка противник відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки – ще й з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів. У районі Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації двічі здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Крім того, у передмісті населених пунктів Майорськ, Причепилівка та Гнутове окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

У штабі повідомили, що бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України наразі немає.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 18 гектарів території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня о 23:30, порушуючи усі норми гуманітарного права, російсько-терористичні війська здійснили обстріл м. Красногорівка. Внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня та сусідні будівлі, які залишились без світла. Також внаслідок обстрілу був пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Всередині лікарні під час обстрілу знаходилось 45 мирних мешканців, які проходили стаціонарне лікування. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці кваліфікували обстріл окупантами лікарні у Красногорівці у Донецькій області як терористичний акт (за ч.1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України).

За цим фактом Українська сторона СЦКК зібрала відповідну доказову базу та направила ноту на адресу керівника СММ ОБСЄ.