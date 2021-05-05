На Донеччині вшанували пам’ять героїв, які звільняли захоплений терористами Слов'янськ

У селищі Семенівка на Донеччині вшанували пам’ять захисників України, які загинули 5 травня 2014 року під час визволення Слов’янська.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.

«Заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін разом з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком та заступником начальника ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях полковником Андрієм Шейною вшанували пам’ять захисників України, які загинули під час визволення Слов’янська у 2014 році», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що біля меморіалу у селищі Семенівка пройшов пам'ятний мітинг. Серед присутніх були також військовослужбовці військової частини 3035, представники Слов'янської міськради, поліцейські, волонтери, громадські працівники, жителі міста, журналісти.

На Донеччині вшанували пам’ять захисників України, загиблих під час визволення Слов’янська / Фото: Донецька ОДА та СБУ

На мітингу пролунав Гімн України, присутні під національними прапорами схилили голови і вшанували пам'ять Героїв хвилиною мовчання.

До меморіалу, а також до пам’ятника капітану СБУ Геннадію Біліченку, смерть якого стала першою у переліку військових, які загинули у районі проведення АТО, поклали квіти.

«Ми схиляємо голови у пам’яті про тих, хто віддав своє життя за Україну. Дякуємо воїнам, які пройшли випробування війною і продовжують свою боротьбу на Сході нашої держави», - зазначив керівник сил та засобів ЦСО «А» СБУ в районі проведення ООС, повідомляє прессцентр СБУ.

Як повідомлялося, 5 травня 2014 року поблизу населеного пункту Семенівка на східній околиці Слов’янська відбувся бій з російськими найманцями, в якому загинули командир сумського відділу СБУ «Альфа» підполковник Олександр Аніщенко, інструктор київської «Альфи» майор Руслан Лужевський, прапорщик полку «Ягуар» Віктор Долінський.