В українській армії – 83 смерть від коронавірусу з початку пандемії

У Збройних Силах України зареєстровано 83-й летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медсил ЗСУ, передає Укрінформ.

Як зазначається, військовослужбовець перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Не зважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

У Медсилах повідомили, що за минулу добу зареєстровано два нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них до закладу охорони здоров’я госпіталізовано одну особу.

Станом на 10.00 05 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, хворіє 1 272 особи.

Всього за час пандемії у ЗСУ одужали 23 412 осіб.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 243 особи.

В Україні за минулу добу зареєстрували 2 576 випадків зараження коронавірусом.