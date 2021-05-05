В українській армії – 83 смерть від коронавірусу з початку пандемії
Про це йдеться у повідомленні Командування Медсил ЗСУ, передає Укрінформ.
Як зазначається, військовослужбовець перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Не зважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.
У Медсилах повідомили, що за минулу добу зареєстровано два нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них до закладу охорони здоров’я госпіталізовано одну особу.
Станом на 10.00 05 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, хворіє 1 272 особи.
Всього за час пандемії у ЗСУ одужали 23 412 осіб.
На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 243 особи.
В Україні за минулу добу зареєстрували 2 576 випадків зараження коронавірусом.