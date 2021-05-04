Російські найманці тричі з початку доби порушили «тишу» у зоні ООС

Від початку доби в зоні ООС зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. З початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поблизу Водяного ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів.

Також у районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве. Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське було помічено проліт ворожого БПЛА типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Відмічається, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 30 гектарів території та передали на знищення 11 вибухонебезпечних предметів.

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Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.