Російські найманці тричі з початку доби порушили «тишу» у зоні ООС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. З початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поблизу Водяного ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.
Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів.
Також у районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве. Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське було помічено проліт ворожого БПЛА типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Відмічається, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 30 гектарів території та передали на знищення 11 вибухонебезпечних предметів.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.