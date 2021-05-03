Окупанти за добу тричі зривали «тишу» на сході України

Від початку доби, 3 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, бойових втрат серед українських військових немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці.

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Від початку цієї доби зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, поблизу Пісків окупанти здійснили обстріли у бік позицій ЗСУ зі стрілецької зброї. Неподалік селища Кримського окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Луганського – ще й зі стрілецької зброї.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, додали у пресслужбі.

Наголошується, що підрозділи ЗСУ перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи.