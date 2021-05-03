В українській армії – сім нових випадків коронавірусу

У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України у Фейсбуці.

"За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 2 особи", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що станом на 10.00 3 травня в Збройних Силах на COVID-19 хворіє 1345 осіб.

Всього за час пандемії одужало 23 337 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 245 осіб.

"На жаль у Збройних Силах України зареєстровано 82-ий летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник ЗС України перебував на лікуванні у міській інфекційній лікарні міста Одеси. Незважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 47 095 осіб отримали 1 дозу вакцини, з них - 3 178 військових медиків.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 2 травня, зареєстрували 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби.