В українській армії - 1,3 тисячі хворих на COVID-19
Укрінформ
Станом на 2 травня в Збройних силах України на COVID-19 хворіють 1 352 особи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.
За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання.
На ізоляції перебуває 252 військовослужбовці.
Всього за час пандемії в ЗСУ одужало 23 327 осіб, летальних випадків - 81.
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 47 095 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 178 військові медики.
За минулу добу проти COVID-19 щеплено 434 особи.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 травня лабораторно підтверджено 2 083 180 випадків COVID-19, з них за добу - 5 094.