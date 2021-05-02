В українській армії - 1,3 тисячі хворих на COVID-19

Станом на 2 травня в Збройних силах України на COVID-19 хворіють 1 352 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання.

На ізоляції перебуває 252 військовослужбовці.

Всього за час пандемії в ЗСУ одужало 23 327 осіб, летальних випадків - 81.

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Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 47 095 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 178 військові медики.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 434 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 травня лабораторно підтверджено 2 083 180 випадків COVID-19, з них за добу - 5 094.