Волонтери привезли бійцям на сході 15 тисяч пасок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал "Дом".
"Вперше на передову відправили таку кількість пасхальної здоби від волонтерів одночасно", - йдеться у повідомленні.
Паски весь тиждень пекли небайдужі кияни, жителі Чернігова та Полтави - щоб передати частинку тепла і домашнього затишку на передову.Волонтери привезли на передову 15 тисяч пасок / Фото: kanaldom.tv
Шість екіпажів волонтерів протягом дня розвезли пасхальну випічку вздовж лінії зіткнення. Два екіпажі вирушили в Луганську область - до прикордонників і військовослужбовців у Станиці Луганській, Щасті та Золотому. На донецькому напрямку смаколики потрапили у підрозділи в Авдіївці, Мар'їнці, Маріуполі та Волновасі.
"На передовій свято збираються відзначати за звичайним графіком чергувань, але кухарі вже думають, чим порадувати бійців і планують до пасок завтра розфарбувати яйця.", - зазначається в матеріалі.