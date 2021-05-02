Волонтери привезли бійцям на сході 15 тисяч пасок

Для прикордонників і військових, які несуть службу на сході України, волонтери привезли 15 тисяч великодніх пасок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал "Дом".

"Вперше на передову відправили таку кількість пасхальної здоби від волонтерів одночасно", - йдеться у повідомленні.

Паски весь тиждень пекли небайдужі кияни, жителі Чернігова та Полтави - щоб передати частинку тепла і домашнього затишку на передову.

Волонтери привезли на передову 15 тисяч пасок / Фото: kanaldom.tv

Шість екіпажів волонтерів протягом дня розвезли пасхальну випічку вздовж лінії зіткнення. Два екіпажі вирушили в Луганську область - до прикордонників і військовослужбовців у Станиці Луганській, Щасті та Золотому. На донецькому напрямку смаколики потрапили у підрозділи в Авдіївці, Мар'їнці, Маріуполі та Волновасі.

"На передовій свято збираються відзначати за звичайним графіком чергувань, але кухарі вже думають, чим порадувати бійців і планують до пасок завтра розфарбувати яйця.", - зазначається в матеріалі.