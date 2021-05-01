Сили ООС провели у прифронтовому Торецьку оперативну перевірку

Підрозділи Об’єднаних сил провели оперативно-профілактичну перевірку прифронтового населеного пункту Торецьк у Донецькій області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє штаб ООС у Фейсбуці.

Зокрема, у прифронтовому місті Торецьк під час профілактичних заходів розшукові групи виявляли й перевіряли підозрілих осіб. Також, були проведені профілактичні бесіди з місцевим населенням та перевірено транспортні засоби на наявність небезпечних предметів та заборонених речовин.

У штабі ООС повідомили, що за останні три місяці підрозділи Національної гвардії, залучені до ООС, здійснили понад 360 заходів оперативно-профілактичного спрямування, до яких було задіяно понад 5 тисяч особового складу. Перевірено більше 20 населених пунктів Донецької та Луганської областей. У ході перевірок також було знайдено схрони боєприпасів, які становили небезпеку для цивільного населення.

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Як повідомляв Укрінформ, у районі проведення Операції об’єднаних сил протягом доби зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, один український захисник поранений.

Фото: facebook.com/pressjfo.news