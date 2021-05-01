Хлопчика, який випав із вікна дитсадка у Запоріжжі, перевели з реанімації до звичайної палати

Чотирирічного Тимура, який 26 квітня у Запоріжжі випав із вікна другого поверху дитячого дошкільного закладу, ввечері 30 квітня перевели з реанімації до звичайної палати.

Про це, передає Укрінформ, повідомила заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова на своїйсторінці у Фейбуці, виклавши відео.

"У нас прекрасна новина! Тимурчика... перевели в палату. Він посміхається, грається іграшками та дивиться мультики", — повідомила Некрасова.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня о 16:20 вихователька дошкільного закладу Запорізької міської ради залишила в групі без нагляду 4-річного хлопця. Дитина залізла на підвіконня, відкрила вікно та випала з другого поверху на землю.

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Хлопчик отримав численні травми та був госпіталізований до реанімаційного відділення Запорізької обласної дитячої лікарні. Головний лікар медичного закладу запевнив, що наразі життю дитини нічого не загрожує. ОДА ініціювала перевірку всіх дошкільних закладів.

28 квітня, на підставі зібраних доказів, 54-річній виховательці повідомлено про підозру за неналежне та несумлінне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, які спричинили тяжкі наслідки (ст. 137 КК України). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.