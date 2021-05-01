В українській армії - 56 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 30 квітня, у Збройних Силах України виявлено 56 нових випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Як передає Укрінформ, про це інформує Командування Медичних сил ЗСУ в Фейсбуці.

“За минулу добу зареєстровано 56 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 21 особу”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, станом на 10.00 годину 1 травня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1 345 осіб. На ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебувають 263 особи.

За інформацією Медсил ЗСУ, всього за час пандемії одужало 23 327 осіб, летальних випадків 81.

Також повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 46 661 особа отримала 1 дозу вакцини, із них 3 172 військові медики.

“За минулу добу проти COVID-19 щеплено 838 осіб”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 30 квітня, зареєстрували 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби, 351 особа померла.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 078 086 осіб.