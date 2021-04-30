В українській армії за добу - дві смерті від коронавірусу

Станом на ранок 30 квітня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 1428 осіб, за минулу добу виявили 65 нових випадків і зареєстрували два летальні.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Померли військовослужбовець та працівник ЗСУ, які перебували на лікуванні у закладах охорони здоров’я (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та Миколаївська міська лікарня).

До закладів охорони здоров’я госпіталізовані 11 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 271 особа.

Загалом за час пандемії одужали 23 188 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 29 квітня, зареєстрували 10 072 нові випадки коронавірусної хвороби.