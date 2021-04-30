В українській армії за добу - дві смерті від коронавірусу

В українській армії за добу - дві смерті від коронавірусу

Укрінформ
Станом на ранок 30 квітня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 1428 осіб, за минулу добу виявили 65 нових випадків і зареєстрували два летальні.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Померли військовослужбовець та працівник ЗСУ, які перебували на лікуванні у закладах охорони здоров’я (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та Миколаївська міська лікарня).

До закладів охорони здоров’я госпіталізовані 11 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 271 особа.

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Загалом за час пандемії одужали 23 188 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 29 квітня, зареєстрували 10 072 нові випадки коронавірусної хвороби.

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