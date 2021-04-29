Підполковника Збройних сил підозрюють у крадіжці пального ООС на 1,8 мільйона

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру підполковнику Збройних сил України у привласненні пального на майже 1,8 млн грн, яке призначалося для операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

“ДБР повідомило про підозру підполковнику, головному спеціалісту Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу командування Сил логістики Збройних сил України”, - ідеться у повідомленні.

Територіальне управління ДБР у Києві встановило, що підполковник систематично забезпечував додатковим пальним одну з військових частин Повітряних сил ЗСУ через підпорядкований Центральному управлінню територіальний відділ забезпечення військ, який дислокується у Харкові.

60 тисяч кілограмів пального, яке призначалося для зони ООС, потрапило до пункту постійної дислокації військової частини на Київщині, де заступник командира збував його автозаправним станціям.

Через це державі завдано збитків на 1 млн 766 тис. 180 грн.

Підполковник підозрюється у заволодінні військовим майном, повторно, у складі організованої злочинної групи, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

До Печерського районного суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Іншим особам, причетним до вчинення злочину, повідомлено про підозру раніше.

Як повідомляв Укрінформ, у березні слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно шести посадовців Збройних сил України, що у змові з підрядною будівельною фірмою завдали державі збитків на 11 млн грн, підписавши підроблені акти з завищеними обсягами виконаних робіт на будівництві казарм в Одеській області.

Фото: dbr.gov.ua / Santmyer