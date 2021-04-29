Підполковника Збройних сил підозрюють у крадіжці пального ООС на 1,8 мільйона
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
“ДБР повідомило про підозру підполковнику, головному спеціалісту Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу командування Сил логістики Збройних сил України”, - ідеться у повідомленні.
Територіальне управління ДБР у Києві встановило, що підполковник систематично забезпечував додатковим пальним одну з військових частин Повітряних сил ЗСУ через підпорядкований Центральному управлінню територіальний відділ забезпечення військ, який дислокується у Харкові.
60 тисяч кілограмів пального, яке призначалося для зони ООС, потрапило до пункту постійної дислокації військової частини на Київщині, де заступник командира збував його автозаправним станціям.
Через це державі завдано збитків на 1 млн 766 тис. 180 грн.
Підполковник підозрюється у заволодінні військовим майном, повторно, у складі організованої злочинної групи, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
До Печерського районного суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Іншим особам, причетним до вчинення злочину, повідомлено про підозру раніше.
Як повідомляв Укрінформ, у березні слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно шести посадовців Збройних сил України, що у змові з підрядною будівельною фірмою завдали державі збитків на 11 млн грн, підписавши підроблені акти з завищеними обсягами виконаних робіт на будівництві казарм в Одеській області.
Фото: dbr.gov.ua / Santmyer