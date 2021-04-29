В українській армії - 1 538 хворих з коронавірусом

Станом на ранок 29 квітня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1 538 осіб, за минулу добу виявлено 95 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 29 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1 538 осіб. За минулу добу зареєстровано 95 нових випадків захворювання», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 28 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 284 особи.

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У пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 44 644 особи отримали 1 дозу вакцини, з них 3 148 військові медики.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 760 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 28 квітня, зареєстрували 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 387.