Що відомо про американський патрульний катер, який ввійшов у Чорне море

USCGC Hamilton має екіпаж з 111 осіб, озброєний зенітною установкою, чотирма кулеметами, має гелікоптер і БПЛА

Патрульні катери берегової охорони США призначені для охорони територіальних вод, боротьби з контрабандою, захисту рибальських промислів і довкілля, проведення рятувальних операцій і надання допомоги потерпілим. Може використовуватися у складі авіаносних груп

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