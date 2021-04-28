В районі ООС тренувалися авіаційні навідники

В районі проведення операції Об'єднаних сил на одному з аеродромів у Донецькій області відбулись тренування передових авіанавідників та груп бойового управління гелікоптерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

"На аеродромі наші захисники практикувалися у наведенні Мі-8 на наземні цілі та умовно "знищувати" ворога", - ідеться у повідомленні.

Бійці відпрацювали практичні тренування, в ході яких були виконані вправи з курсу бойової підготовки.

"Командування Об’єднаних сил дотримується Мінських домовленостей у повному обсязі та проводить тренування без реального застосування авіаційного озброєння. Проте, у разі загострення обстановки на лінії зіткнення, армійська авіація готова виконувати завдання за призначенням у повному обсязі", - наголошують у Міноборони.

Подібні тренування проводяться постійно.

Авіанавідники вдосконалюють власну фаховість та відпрацьовують зв’язок з екіпажами гелікоптерів.

Як повідомляв Укрінформ, 19 квітня російські окупанти в районі шахти «Октябрьская» на околиці Донецька встановили свою камеру на щоглі системи відеоспостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та обладнали вогневу позицію для обстрілу українських військових.