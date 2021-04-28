В армії за добу – 65 випадків COVID-19, один хворий помер

Станом на ранок 28 квітня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 1556 осіб, за минулу добу виявлено 65 нових випадків, а також зафіксовано смерть однієї людини.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 28 квітня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1556 осіб. За минулу добу зареєстровано 65 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ЗСУ зареєстровано 79-ий летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Так, працівник ЗСУ, який перебував на лікуванні у Головному військовому госпіталі в Києві, незважаючи на проведену терапію, помер.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 376 осіб.

Загалом, за час пандемії в ЗСУ одужало 22 902 особи.

В пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 44 148 осіб отримали 1 дозу вакцини, з них 3 142 військових медиків.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 264 особи.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 27 квітня, в Україні зареєстрували 9 590 випадків зараження коронавірусом. За добу зафіксовано 441 летальний випадок, одужали - 20 062. Хворіють наразі 387 556 осіб.