В українській армії за добу – ще одна смерть від COVID-19

Станом на ранок 27 квітня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1 715 осіб, за минулу добу виявлено 93 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 27 квітня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1 715 осіб. За минулу добу зареєстровано 93 нових випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у ЗСУ зареєстровано 78 летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Працівник ЗСУ перебував на лікуванні у Центральному військовому госпіталі. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився, проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 15 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 380 осіб.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 22 679 осіб.

У пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 43 884 особи отримали 1 дозу вакцини, з них 3 139 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 25 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 26 квітня, зареєстрували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 432.