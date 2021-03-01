В українській армії за добу - 23 випадки коронавірусу

Станом на 1 березня у Збройних силах на COVID-19 хворіє 831 особа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 23 нових випадки захворювання на COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 2 особи. Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Всього за час пандемії одужало 15 946 осіб, летальних випадків 46. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 145 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 березня на коронавірус захворіли 1 352 134 особи, з них за минулу добу 4 285.