В українській армії - 115 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України за добу виявлено 115 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 3 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один військовослужбовець, який перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній міській клінічній лікарні міста Ужгород, помер.

Станом на 28 лютого в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 808 осіб.

Всього за час пандемії одужало 15 946 осіб.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 147 осіб.

Читайте також: В Україні від коронавірусу вакцинували вже понад три тисячі осіб

У Збройних Силах України зареєстровано 46 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 27 лютого, зареєстрували 5 833 випадки COVID-19.