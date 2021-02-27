Окупанти п'ять разів обстрілювали позиції ЗСУ, один боєць підірвався на міні

Упродовж дня російські окупаційні війська 5 разів обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з різних видів зброї.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Станом на 17 годину 27 лютого, противник п'ять разів обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з різних видів зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районах населених пунктів Зайцеве, Південне та Водяне, що поблизу Донецька, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли в напрямку українських позицій зі стрілецької зброї.

Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в передмісті Мар'їнки – зі снайперської зброї.

Неподалік населеного пункту Луганське внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Також мають місце випадки блокування КПВВ з боку ОРДЛО. Патруль СММ ОБСЄ, обстежуючи район поблизу КПВВ «Щастя» та «Золоте» відзначив, що відповідні блокпости збройних формувань були закритими для проходу громадян.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України продовжують розміновувати ділянки місцевості населених пунктів та сільськогосподарських угідь в районі проведення операції Об’єднаних сил. Так, сьогодні сапери розмінували понад 2 гектарів території та передали на знищення 76 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.