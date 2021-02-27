Неподалік Луганського боєць ЗСУ підірвався на протипіхотній міні

Неподалік населеного пункту Луганське внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОТУ "Північ" у Фейсбуці.

"Сьогодні, 27 лютого, неподалік населеного пункту Луганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил",- йдеться в повідомленні.

Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу Об'єднаних сил, 26 лютого поблизу Водяного отримали поранення шість військовослужбовців ЗСУ, троє воїнів – бойове травмування. Поблизу Мар'їнки та Лебединського внаслідок ворожого обстрілу ще один український захисник отримав кульове поранення. А неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої також отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.