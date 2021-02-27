Окупанти гатили із забороненої зброї, 11 бійців зазнали поранень і травмувань

Протягом минулої доби, 26 лютого, збройні формування РФ чотирнадцять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення ООС, в тому числі - із забороненого озброєння. Поранень та травмувань зазнали 11 українських бійців.

Про це повідомляє пресслужба ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Так, поряд з Водяним, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу шість військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще троє воїнів – бойове травмування.

В районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120-мм та 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. На цьому ж напрямку окупанти здійснили дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПОМ-2.

Поблизу Мар'їнки та Лебединського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав кульове поранення.

Біля Кам'янки окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета, а поруч з Південним – ще й зі стрілецької зброї. В передмісті Світлодарська противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь.

Неподалік Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Всіх воїнів, які були поранені протягом минулої доби, оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

З метою негайного припинення вогню УС СЦКК неодноразово направляла запит через СММ ОБСЄ на запровадження режиму «Тиша». Однак в усіх випадках вони були проігноровані найманцями ОРДЛО.

Станом на 7 годину ранку 27 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї. Про всі випадки порушень Українською стороною СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.