Україна тверезо оцінює загрози від Росії і засвоїла уроки семирічної давнини - Таран

Україна тверезо оцінює загрози від Російської Федерації і винесла та засвоїла уроки семирічної давнини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

«Ми сильніші і впевненіші. Покладаємось на себе, але відчуваємо підтримку партнерів і пам’ятаємо про важливість стримування та необхідність колективної євроатлантичної оборони, частиною якої ми прагнемо стати. У злочинів Росії проти України немає терміну давності. Агресор відповість за окупацію, війну та поламані людські долі. Наші друзі і партнери твердо знають: Крим — це Україна. Нагадаємо про це і ворогам», - заявив очільник Міноборони Андрій Таран.

Як зауважив міністр, напрямок дрейфу «острову Крым» за останні сім років – «окупація-мілітаризація-ізоляція».

«З 2014-го у тимчасово окупованому Криму Росією створено міжвидове угруповання військ, до складу якого увійшли: новосформований 22 армійський корпус (Сімферополь) та дві нових дивізії 4 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (27 змішана авіаційна дивізія та 31 дивізія протиповітряної оборони). Удвічі збільшено кількість бойових кораблів і катерів Чорноморського флоту. Чисельність російських військовослужбовців на півострові зросла майже у 1,5 раза, до близько 33 тисяч військовослужбовців», - ідеться у повідомленні.

Питанням оперативного нарощування кримського угруповання, у тому числі за рахунок перекидання додаткових сил з глибини Росії, приділяється особлива увага, заявляє Таран.

За його словами, удосконалюється оперативне обладнання території півострова: створюються нові військові містечка, склади зберігання ракет і боєприпасів, озброєння та військової техніки, збільшуються можливості аеродромів, розвивається система базування Чорноморського флоту.

«Нам також відомо, що Росія веде підготовку до розміщення в загарбаному Криму ядерної зброї. Перетворення Кримського півострова на військову базу є загрозою не тільки для України, але й для всіх країн Чорноморського басейну, та й, зрештою, і для всього цивілізованого світу. Москва неприховано демонструє готовність просувати свої інтереси із застосуванням воєнної сили. Під час заходів оперативної та бойової підготовки російські війська постійно відпрацьовують елементи ведення наступальної операції на землі, в повітрі та на морі», - наголосив Таран.

Читайте також: Хроніка окупації Криму

Водночас, заявив міністр, крім Криму, існує можливість виникнення воєнної загрози для України і з півночі, де Російська Федерація та Республіка Білорусь планують провести широкомасштабне військове навчання в 2021 році («Запад-2021»). Наразі Україна відслідковує ситуацію на тому напрямку.

Загалом з 2014 року Росія не припиняє нарощувати бойовий потенціал угруповання військ на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України. За цей час у військах західного та південного військових округів створено дві загальновійськові армії — 20-та зі штабом у Воронежі та 8-а зі штабом в Новочеркаську (Ростовська область). На тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей Кремль створив та утримує 1-й і 2-й армійські корпуси штатною чисельністю близько 35 тисяч військовослужбовців.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова розгорнута оперативна група російських військ (Тирасполь) зі складу західного військового округу ЗС РФ.

Загалом поблизу державного кордону України Росія розгорнула угруповання військ загальною чисельністю понад 86 тисяч осіб. У пріоритетному порядку вони оснащуються новітніми та модернізованими зразками озброєння та військової техніки, зокрема: оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер», реактивними системами залпового вогню «Торнадо», важкими вогнеметними системами типу ТОС-1, багатофункціональними винищувачами та фронтовими бомбардувальниками, надводними кораблями та підводними човнами з крилатими ракетами морського базування.

Як повідомив Таран, «оперативно-тактичних ракетних комплексів — 18; танків — до 1100; бойових броньованих машин — до 2600; артилерійських систем — до 1100; реактивних систем залпового вогню — до 360; надводних кораблів з крилатими ракетами морського базування — 6, підводних човнів з крилатими ракетами морського базування — 6. Крім того, поблизу наших кордонів продовжується створення центрів забезпечення мобілізаційного розгортання, на базі яких можливе формування додаткових бойових з’єднань і військових частин».

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України засудило намір Росії залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року тих жителів непідконтрольних Україні районів Донбасі, які мають російські паспорти.