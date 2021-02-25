В армії за добу - 128 випадків коронавірусу

Станом на ранок 25 лютого у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 664 особи. За минулу добу виявлено 128 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 25 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 664 особи. За минулу добу зареєстровано 128 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 19 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 142 особи.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 15 862 особи, летальних випадків - 45.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 24 лютого, зареєстрували 8 147 нових випадків COVID-19. Всього ж за час пандемії на коронавірус хворіла 1 325 841 особа.