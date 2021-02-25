Латвія передала українським військовим медичні автомобілі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Defense Express.
«Медичні легкоброньовані автомобілі, передані Латвійською Республікою як допомога Збройним силам України були доставлені в Україну у середу, 24 лютого. Церемонія зустрічі літака з допомогою від латвійських партнерів відбулась на військовому летовищі», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, цінний вантаж зустрічали міністр оборони України Андрій Таран, посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець.
«Сьогодні у нас приємна подія – завдяки підтримці партнерів ми значно посилюємо спроможності нашої військово-медичної служби», – зазначив міністр оборони.
Таран відзначив, що цей «безцінний дар» від латвійських партнерів буде використано для посилення підрозділів, що протистоять російській агресії на передовій.ЗСУ отримали від Латвії партію медичних легкоброньованих автомобілів / Фото: defence-ua.com
«Ці зразки броньованої автомобільної техніки великої прохідності будуть нести службу в наших підрозділах на передових позиціях на сході. Потреба у такій медичній техніці, на жаль, постійно нагальна. Ворог, ігноруючи міжнародні зобов’язання та правові норми, завдає підступних ударів як по наших військових, так і по цивільних об’єктах. Військові медики кожної хвилини мають бути готовими приступити до порятунку життя українських захисників та цивільного населення», – цитує міністра видання.
Як повідомляв Укрінформ, на медичне забезпечення Збройних сил України цьогоріч передбачено 870,6 мільйона гривень. З них 232 мільйони – на закупівлю новітнього обладнання та виробів медичного призначення.