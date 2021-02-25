Латвія передала українським військовим медичні автомобілі

Військово-медична служба Збройних сил України отримала партію медичних легкоброньованих автомобілів, які будуть доправлені на передові позиції на сході України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Defense Express.

«Медичні легкоброньовані автомобілі, передані Латвійською Республікою як допомога Збройним силам України були доставлені в Україну у середу, 24 лютого. Церемонія зустрічі літака з допомогою від латвійських партнерів відбулась на військовому летовищі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цінний вантаж зустрічали міністр оборони України Андрій Таран, посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець.

«Сьогодні у нас приємна подія – завдяки підтримці партнерів ми значно посилюємо спроможності нашої військово-медичної служби», – зазначив міністр оборони.

Таран відзначив, що цей «безцінний дар» від латвійських партнерів буде використано для посилення підрозділів, що протистоять російській агресії на передовій.

ЗСУ отримали від Латвії партію медичних легкоброньованих автомобілів / Фото: defence-ua.com

«Ці зразки броньованої автомобільної техніки великої прохідності будуть нести службу в наших підрозділах на передових позиціях на сході. Потреба у такій медичній техніці, на жаль, постійно нагальна. Ворог, ігноруючи міжнародні зобов’язання та правові норми, завдає підступних ударів як по наших військових, так і по цивільних об’єктах. Військові медики кожної хвилини мають бути готовими приступити до порятунку життя українських захисників та цивільного населення», – цитує міністра видання.

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Як повідомляв Укрінформ, на медичне забезпечення Збройних сил України цьогоріч передбачено 870,6 мільйона гривень. З них 232 мільйони – на закупівлю новітнього обладнання та виробів медичного призначення.