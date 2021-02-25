Е-посвідчення військовослужбовця зменшить бюрократію в ЗСУ – начальник Генштабу

Підрозділи Міноборони та ЗСУ займаються впровадженням електронного посвідчення військовослужбовця, що значною мірою зменшить паперову бюрократію.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

"Паперової бюрократії не так легко позбутися. Її можливо замінити автоматизованими системами. Але є юридичні нюанси, котрі вимагають вести облік лише на папері – це стосується документів бойового управління, обліку особового складу, матеріально-технічних засобів тощо", - заявив генерал у коментарі з приводу скорочення паперової бюрократії.

За його словами, з поступовим наближенням ЗСУ до нових стандартів та структур, "відбувається і процес зменшення документообігу, запровадження формалізованих електронних документів".

"Першими кроками у зменшенні потоку документів у Збройних Силах України стане заборона на створення (відпрацювання) книг, журналів, на рівні від відділення до батальйону, які не передбачені нормативними документами. Записи, які раніше вносилися до журналів інструктажів із заходів безпеки та про їх проведення, будуть вноситися до журналу обліку бойової (індивідуальної) підготовки без складання окремих (додаткових) списків особового складу", - заявив Корнійчук.

Крім того, відповідні структурні підрозділи МО та ЗСУ займаються створенням і впровадженням електронного посвідчення військовослужбовця.

"Це має спростити виконання повсякденних завдань військовослужбовцем, як-от: відмітки про відрядження, отримання матеріальних засобів тощо. Електронне посвідчення може замінити медичну книжку, реєстр речового майна, перепустку, виступатиме захищеним носієм особистого ключа доступу до інформаційно-аналітичних систем тощо", - пояснив начальник Генштабу.

Детальніше читайте в інтерв’ю Сергія Корнійчука Укрінформу.

Фото: Генштаб