У ЗСУ докладають усіх зусиль, аби позбутись радянської спадщини - Корнійчук

Позбутися радянської спадщини в українському війську непросто, але Генштаб Збройних сил докладає всіх зусиль для прискорення цього процесу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

Коментуючи твердження, що українська армія досі організована за радянською моделлю та має радянські статути, він зазначив: "Найближчим часом очікуємо й на зміну військових статутів, нову редакцію яких має затвердити Верховна Рада. Між тим, зміни до бойових статутів вносимо постійно, враховуючи досвід ведення бойових дій під час Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил. Позбутися радянського минулого непросто, але з часом ця спадщина, поза сумнівом, відійде в минуле. Нині докладаємо всіх зусиль, аби цей процес прискорити".

На переконання Корнійчука, важко не побачити тих змін, що відбулися й тривають у ЗСУ – від трансформації органів військового управління, організації підготовки військових частин і підрозділів до речового, продовольчого та іншого забезпечення.

"Звісно, реформи не можуть відбутися в одну мить. Це тривалий процес, який потребує реалізації організаційних, наукових, законодавчих, нормативних та інших заходів, належного фінансового й матеріального забезпечення", - заявив начальник Генштабу.

Він також заперечив твердження про те, що українська армія озброєна тільки радянськими зразками озброєння і техніки: "До військ поступово надходить нове та модернізоване озброєння. Звичайно, хотілось би отримувати його більше, але слід зважати на можливості держави".

За словами начальника Генштабу, впровадження стандартів Альянсу (адміністративних, оперативних, технічних та матеріальних) передбачає низку кроків, серед яких головним є розроблення на основі натовських стандартів відповідних національних нормативно-правових та нормативних документів. Наразі Генеральний штаб розробляє доктринальні документи в рамках проєкту "Об’єднана підготовка та взаємосумісність" за процедурами країн-членів НАТО з урахуванням національних особливостей.

Корнійчук повідомив, що торік тільки доктринальних документів за стандартами та принципами НАТО органами військового управління опрацьовано понад три сотні.

Начальник Генштабу також нагадав, що у навчальних центрах інструктори збройних сил США, Великої Британії, Канади, Литви готують українських спеціалістів-інструкторів та підрозділи у повному складі, що "дає нам змогу опанувати натовські методики й обмінятися досвідом". Крім того, докладають зусиль для розвитку сержантського корпусу, впровадження алгоритмів кар’єрного зростання сержантів та старшин.

"Під час трансформації наявних і створення нових командувань чисельність особового складу органів військового управління, запевняю, не зросла. А загалом навіть зменшилася й відповідає чисельності, що прийнята у збройних силах країн Північноатлантичного альянсу", - заявив Корнійчук.

Начальник Генштабу наголосив, що окрім суто практичних аспектів, перехід Збройних Сил України на стандарти НАТО потребує й змін у ментальності особового складу та готовності керівників до впровадження нових підходів, як і опанування ними англійської мови для ефективної комунікації з партнерами.

"Важливо додати, що, окрім суто практичних аспектів цієї роботи, є кілька чинників, які мають критичне значення для досягнення її кінцевої мети. Це – зміни в ментальності особового складу, готовність керівників до впровадження нових підходів, а також фундаментальні зміни в системі військової освіти, яка має остаточно позбутися радянських рис", - заявив він.

Крім того, ще один із ключових чинників – знання англійської мови. "Без володіння мовою, військовою термінологією – запровадження стандартів і досягнення сумісності зі збройними силами членів НАТО неможливе. Очевидно, що, не володіючи англійською, неможливо навіть опанувати понятійний апарат штабних процедур Альянсу", - заявив Корнійчук.

Читайте також: Україна планує перейти до участі в навчаннях НАТО на рівні підрозділів

За його словами, реформування триває, й оргштатні структури як органів військового управління, так і військових частин та підрозділів у ЗСУ поступово приводяться у відповідність до нинішніх завдань і функцій.

"Іншими словами – кожна військова структура має бути спроможна виконати те саме, що роблять аналогічні структури армій країн НАТО. Тобто штаби й підрозділи мають бути сумісними з нашими партнерами на всіх рівнях. Участь наших підрозділів у багатонаціональних навчаннях засвідчила, що вони за спроможностями не поступаються підрозділам армій провідних країн світу. Відсутність найновітніших зразків озброєнь і техніки часто-густо компенсується бойовим досвідом, злагодженістю та професійністю", - заявив Корнійчук.

Фото: Генштаб