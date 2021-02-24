Корнійчук сказав, що потрібно для розмежування функцій між Генштабом та МОУ

Корнійчук сказав, що потрібно для розмежування функцій між Генштабом та МОУ

Укрінформ
Розмежування функцій між Міноборони та Генштабом ЗСУ остаточно не завершено, адже досі не внесено зміни до низки законодавчих актів, передусім до законів у сфері національної безпеки й оборони.

Про це заявив у інтерв’ю Укрінформу начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

"Розмежування функцій між Міноборони та Генштабом остаточно не завершено. Адже досі не внесено зміни до низки законодавчих актів, передусім до законів у сфері національної безпеки й оборони – зокрема, до Закону «Про національну безпеку України» та ще 10 основних законів. Для їх реалізації необхідно також внести зміни до низки постанов Кабінету Міністрів та наказів Міністерства оборони", - сказав він.

За словами начальника Генштабу, ці зміни взаємопов’язані – одні вимагають невідкладного запровадження інших: "Адже не можна позбавити Генеральний штаб окремих функцій, не передавши їх іншому органові військового управління".

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Як зазначив Корнійчук, зміни нормативно-правової бази "дадуть змогу впровадити такі самі принципи функціонування системи управління, як у державах-членах НАТО". Під час роботи над законопроєктами враховано рекомендації радників високого рівня країн-партнерів, отримані під час міжнародних консультацій.

"Передусім це стосується завершення розмежування функцій з формування державної політики у сфері оборони від її реалізації. Головний ідейний задум цього принципу – Міноборони відповідає за формування державної політики у сфері оборони, а Збройні Сили – за її реалізацію, делегування міністром оборони повноважень щодо керівництва Збройними Силами головнокомандувачу. За таких умов Міністерство оборони не може бути органом військового управління, яким воно є сьогодні", - заявив начальник ГШ ЗСУ.

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Він додав, що для забезпечення ефективного функціонування Збройних Сил як у мирний час, так і в особливий період, органи військового управління повинні мати більше повноважень щодо фінансового забезпечення, кадрів, підготовки фахівців первинних офіцерських посад. І це – наступний етап розподілу завдань між Міністерством оборони та Збройними Силами.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року відбулася реформа системи управління ЗСУ, яка передбачала, зокрема, розділення посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ, а також остаточне розмежування функцій між Міноборони та Генштабом.

Більш детально читайте в інтерв’ю начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

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