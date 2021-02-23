В армії за добу - 77 випадків коронавірусу

Станом на 23 лютого в Збройних силах України на COVID-19 хворіють 567 осіб, за минулу добу зареєстровано 77 нових випадків інфікування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

За добу до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 військових з коронавірусом.

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування. На ізоляції перебувають 113 осіб.

Загалом за час пандемії одужали в ЗСУ 15 750 осіб, летальних випадків - 45.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 23 лютого лабораторно підтверджено 1 311 844 випадки COVID-19, з них за добу – 4 182.