Уряд ФРН дасть €10 мільйонів на розвиток соцпослуг у громадах на сході України

Уряд Німеччини виділить €10 мільйонів на розвиток соціальних послуг і підтримку постраждалих від наслідків пандемії COVID-19 у громадах на сході України.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Донецькій військово-цивільній обласній адміністрації.

«Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розширює проєкт «СПІЛЬНО», спрямований на розвиток послуг для сімей із дітьми у громадах на сході України. Протягом наступних двох років німецький уряд через Німецький банк розвитку (KfW) виділить для реалізації проєкту 10 млн євро», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж 2019–2020 років ЮНІСЕФ розпочав проєкт «СПІЛЬНО. Соціальні послуги для сімей у громадах» у 12 пілотних громадах на сході України. Тепер проєкт буде доповнено новими напрямами і розширено для низки нових громад у Донецькій і Луганській областях.

Проєкт націлений на пошук найкращих практик надання соціальних послуг у нещодавно об'єднаних громадах. Найкращі практики проєкту будуть універсальними для застосування по всій країні, тим самим будуть корисними не лише громадам в Луганській та Донецькій областях.

Усі компоненти проєкту спрямовані прямо чи опосередковано на підтримку людей, які постраждали від наслідків пандемії COVID-19. У тому числі через забезпечення захисних засобів для працівників соціальної сфери, інформаційно-просвітницькі заходи у школах і молодіжних центрах, постачання безпечної води для особистої гігієни, мотивацію молодих людей ставати «послами» серед однолітків для зниження ризиків дискримінації молоді, яка захворіла на COVID-19.

Проєкт охопить понад пів мільйона мешканців Луганської та Донецької областей.

За словами голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотти Сильвандер, COVID-19 поглибив кризу в регіонах, які вже понад шість років потерпають від збройного конфлікту, і за останній рік запит на соціальні послуги у громадах на сході України суттєво виріс.

Сьогодні триває відбір нових громад, які разом із деякими громадами попереднього раунду братимуть участь у проєкті.

Як повідомлялося, ЮНІСЕФ працює у найважчих регіонах для підтримки найбільш вразливих дітей, загалом він діє у 190 країнах і територіях.