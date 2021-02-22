Ситуація на фронті та стан справ у ЗСУ: Таран і Хомчак дадуть пресконференцію в Укрінформі

У понеділок в Укрінформі відбудеться спільна пресконференція міністра оборони Андрія Тарана та головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Про це повідомляє Укрінформ.

Початок пресконференції - о 15:30.

Таран і Хомчак, зокрема, дадуть відповіді на запитання щодо ситуації на фронті та стану справ у ЗСУ та сфері оборонної політики.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого на нараді під головуванням Президента України було обговорено Стратегію реінтеграції тимчасово окупованих територій та розбудови потужної системи національної безпеки і оборони. Президент дав доручення міністру оборони Андрію Тарану напрацювати чіткий план комплектації Збройних сил зразками нової та якісно відремонтованої техніки, терміни розбудови професійної армії.

Фото: EADaily