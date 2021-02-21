В українській армії — 22 нових випади коронавірусу

У Збройних силах України на COVID-19 зараз хворіють 556 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

За минулу добу в армії зареєстровано 22 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб.

На ізоляції перебувають 122 особи.

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Всього в армії за час пандемії одужали 15 684 особи, летальних випадків - 44.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 лютого лабораторно підтверджено 1 304 456 випадків COVID-19, з них за добу – 4 489.