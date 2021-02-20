В українській армії – 542 хворих з коронавірусом

У Збройних силах за минулу добу зареєстровано 55 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 55 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 20 лютого в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 542 особи. За час пандемії одужало 15 676 осіб, летальних випадків зареєстровано 44.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 120 осіб.

Як повідомлялося, станом на 20 лютого в Україні виявлено 1 299 967 випадків зараження коронавірусом, зокрема 6295 за добу.