Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новгородського зі 120-мм мінометів

Протягом минулої доби, 19 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Південного – ще й зі стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Водяного, що на Приазов’ї противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.

Від початку поточної доби, 20 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Новгородського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування РФ вели прицільний обстріл позицій Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому понад тридцять мін.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами», - наголошують у штабі ООС.

Окрім того, 19 лютого представники Національної поліції зі складу ОС зафіксували 76 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4992 транспортні засоби та 4491 особу. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялась одна особа.

За добу через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідували 698 осіб, на підконтрольну Україні територію прибули 445. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 58 і 75 осіб відповідно.

Фото: ООС