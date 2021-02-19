Окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі, біля Зайцевого - з мінометів
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації вели вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру неподалік населеного пункту Зайцеве. Поблизу Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Луганського - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів", - зазначається у повідомленні.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 190 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.