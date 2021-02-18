Окупанти двічі порушили «тишу», біля Шумів працював ворожий снайпер
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з великокаліберного кулемета. А неподалік Шумів російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, стрілецької та снайперської зброї", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських воїнів немає.
"У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 196 вибухонебезпечних предметів", - додали у штабі ООС.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.