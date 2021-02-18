Окупанти двічі порушили «тишу», біля Шумів працював ворожий снайпер

Протягом поточної доби, 18 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з великокаліберного кулемета. А неподалік Шумів російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, стрілецької та снайперської зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

"У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 196 вибухонебезпечних предметів", - додали у штабі ООС.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.