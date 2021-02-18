СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Російської Федерації – начальнику Головного військово-політичного управління Збройних сил Російської Федерації, генерал-полковнику Андрію Картаполову.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку СБУ в Фейсбуці.

“Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Російської Федерації – начальнику Головного військово-політичного управління Збройних сил Російської Федерації, генерал-полковнику Андрію Картаполову. Підозра повідомлена за наступними статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 437 (Ведення агресивної війни); ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством)”, - зазначили в СБУ.

За даними Служби безпеки, Картаполов у січні-лютому 2015 року, обіймаючи посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, здійснював планування і координацію дій підрозділів збройних сил держави-агресора та підконтрольних їм незаконних збройних формувань по захопленню міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів.

На переконання слідчих СБУ, він діяв за попередньою змовою з іншими особами з-поміж керівництва ЗС РФ.

Окрім того, встановлено, що у серпні 2014 року Андрій Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС РФ забезпечував планування і керування російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України. Він також брав участь в організації вбивства українських воїнів біля м. Іловайськ під час їх виходу так званим «зеленим коридором» під надані «гарантії» керівництва РФ та забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

За вчинення інкримінованих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.