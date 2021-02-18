Зеленський подякував Червоному Хресту за допомогу на Донбасі

Президент Володимир Зеленський подякував представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста за допомогу на Донбасі.

Про це він написав у Твіттері з нагоди 158-річчя з початку роботи перших активістів організації, повідомляє Укрінформ.

"Минуло 158 років відтоді, як перші активісти розпочали роботу в першому міжнародному рухові для допомоги пораненим, відомому зараз як МКЧХ. Україна, де в єдиній країні Європи йде війна, вдячна за допомогу мільйонам на Донбасі. Робота МКЧХ зберігає віру в те, що мир скоро прийде", - зазначив Президент.

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У свою чергу в МКЧХ в Україні подякували за вітання від глави держави та запевнили у відданості українському народові.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ, англ. International Committee of the Red Cross ICRC) — гуманітарна установа, яка була заснована в 1863 році в Женеві (Швнйцарія). МКЧХ на согодні присутній у більш ніж 80 країнах.