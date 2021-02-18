Зеленський подякував Червоному Хресту за допомогу на Донбасі

Зеленський подякував Червоному Хресту за допомогу на Донбасі

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський подякував представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста за допомогу на Донбасі.

Про це він написав у Твіттері з нагоди 158-річчя з початку роботи перших активістів організації, повідомляє Укрінформ.

"Минуло 158 років відтоді, як перші активісти розпочали роботу в першому міжнародному рухові для допомоги пораненим, відомому зараз як МКЧХ. Україна, де в єдиній країні Європи йде війна, вдячна за допомогу мільйонам на Донбасі. Робота МКЧХ зберігає віру в те, що мир скоро прийде", - зазначив Президент.

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У свою чергу в МКЧХ в Україні подякували за вітання від глави держави та запевнили у відданості українському народові.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ, англ. International Committee of the Red Cross ICRC) — гуманітарна установа, яка була заснована в 1863 році в Женеві (Швнйцарія). МКЧХ на согодні присутній у більш ніж 80 країнах.

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