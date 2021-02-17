На Донбасі від початку доби зберігається «тиша»

Від початку доби 17 лютого на Донбасі не зафіксовано випадків порушення перемир’я з боку російських окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці. «Протягом поточної доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано», - йдеться в повідомленні. Читайте також: На Донбасі за тиждень відремонтували 13 об’єктів цивільної інфраструктури Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 16 лютого, окупанти чотири рази обстріляли українські позиції.