На Донбасі від початку доби зберігається «тиша»
Укрінформ
Від початку доби 17 лютого на Донбасі не зафіксовано випадків порушення перемир’я з боку російських окупантів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.
«Протягом поточної доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 16 лютого, окупанти чотири рази обстріляли українські позиції.